Brasileirão Sub-20: Fluminense decide vaga em casa e goleiro comenta

Kevyn Vinícius fala sobre retrospecto positivo do Tricolor como mandante na competição; time está a um empate das quartas de final

A um empate da última vaga às quartas de final do Brasileirão Sub-20, o Fluminense vê a classificação muito de perto. Isso porque o Tricolor recebe o São Paulo, nesta quarta-feira (21), no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém , com status de terceiro melhor mandante da competição.

“Jogar aqui em Xerém tem uma importância muito grande para nós, porque é onde trabalhamos diariamente visando ter bons resultados. Com a ajuda do fator casa, é grande a possibilidade de conquistarmos nossa classificação”, afirmou o goleiro ao site oficial do clube.

Os Moleques de Xerém somam seis vitórias, dois empates e uma derrota, com 14 gols a favor e sete contra, nas suas dependências. Entre as vítimas estão Palmeiras, Flamengo, Grêmio e Goiás, os quatro mais bem colocados do campeonato.

Na avaliação do goleiro, porém, os números, embora inspirem confiança, não entram em campo no confronto, válido pela 19ª e última rodada.