Botafogo desembarca em São Paulo, e Artur Jorge deve repetir escalação

O Botafogo desembarcou em São Paulo para o jogo de volta das oitavas da Libertadores contra o Palmeiras. Assim, a delegação iniciou a concentração em um hotel, no bairro Anhembi, para o duelo desta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Em campo, a tendência é que o técnico Artur Jorge repita a escalação do jogo de ida e da goleada sobre o Flamengo. A informação é do portal “ge”.

Diante disso, o treinador quer dar sequência ao esquema que deu certo em dois jogos decisivos. Vale lembrar que ele não pode contar com o artilheiro da equipe na Libertadores, Júnior Santos, e o meia Eduardo, ambos lesionados.

Por outro lado, Tiquinho Soares, que há duas semanas sofreu com dores no joelho direito e ficou fora de três jogos, deve pintar como opção no banco de reservas. Além dele, Matheus Martins, que brilhou no clássico, com dois gols, também ficará como opção para o segundo tempo.