Botafogo, agora, quer comprar lateral do Burnley em definitivo

O Botafogo mudou, nesta terça-feira (20), sua forma de investida pelo lateral-direito Vitinho, do Burnley, da Championship, a Segunda Divisão da Inglaterra . Antes, o clube o desejava por empréstimo, com opção de compra, nos termos da negociação com os britânicos. Agora, no entanto, diante da concorrência pelo alvo, o Glorioso quer comprar o defensor em definitivo. A informação é do “Canal do TF”. Outras agremiações brasileiras, como o Flamengo, estão de olho na fera.

O Glorioso precisa, com urgência, antes de setembro, mês que marca o fechamento da janela, arrumar um novo lateral-direito. Afinal, o técnico Artur Jorge conta apenas com o jovem uruguaio Ponte para a posição. O compatriota Suárez pediu para não defender mais a Estrela Solitária, e Rafael, ex-Manchester United, segue no departamento médico.

Nesta janela, o Botafogo tentou a contratação do lateral Vagiannidis, do Panathinaikos. Os gregos, contudo, recusaram três ofertas do Glorioso.

Mais um na mira do Botafogo

Outro jogador que está na mira do Botafogo é Khellven, do CSKA. Os russos pedem 10 milhões de euros (R$ 60,7 milhões) para liberar o lateral-direito que estava no Athletico-PR no ano passado.