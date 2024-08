Borré e Alan Patrick treinam, e colombiano pode voltar ao Inter no domingo

Após a derrota para o lanterna Atlético-GO, o Internacional se reapresentou, na tarde desta terça-feira, em treino realizado no Beira-Rio. Assim o técnico Roger Machado contou com as presenças de Alan Patrick e Rafael Borré, ambos em recuperação de lesão. A informação é do portal “ge”.

Ao longo da atividade, o comandante dividiu o grupo em três equipes, e duas se enfrentavam por vez em campo reduzido. A dupla esteve em campo normalmente, contudo apenas o atacante tem chance de voltar aos gramados diante do Cruzeiro, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio.