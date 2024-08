Atlético vence o San Lorenzo e enfrenta o Fluminense nas quartas da Libertadores

Com gol de Battaglia, de cabeça, Galo constrói resultado, na Arena MRV, e garante a vaga na próxima fase do torneio continental

Em um jogo difícil e muito disputado, o Atlético-MG garantiu a classificação para as quartas da Libertadores pelo alto. Assim, com gol de Battaglia, de cabeça, o Galo bateu o San Lorenzo por 1 a 0, na Arena MRV, e avançou no torneio continental. Na próxima fase, os comandados de Gabriel Milito encaram o Fluminense, que eliminou o Grêmio, nos pênaltis, no Maracanã.

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe mineira encara justamente o Tricolor de Laranjeiras. Dessa forma, o confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão. No dia seguinte, o San Lorenzo mede forças com o Talleres, às 14h30, no Pedro Bidegain, pelo Argentino.