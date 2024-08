Vitória x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Este duelo que fecha a 23ª rodada do Brasileirão. Time baiano tenta sair da zona de rebaixamento. Raposa, busca entrar no G6

Nesta 2ª feira (19/8), no Barradão, em Salvador, o Vitória recebe o Cruzeiro. Este jogo que será às 20h (de Brasília), começa às 20h (de Brasília) e encerra a 23ª rodada da Série A do Brasileiro. A partida, coloca frente a frente equipes que vivem momentos e buscam objetivos diferentes a essa altura da competição. Afinal, vindo de derrota no Ba-Vi, o Leão estacionou nos 21 pontos. Sendo assim, entra em campo buscando sair da zona de rebaixamento. Já a Raposa, uma das boas surpresas do ano, soma 36 pontos e pode chegar ao G6 caso conquiste os três pontos.

A Voz do Esporte transmite esta partida iniciando a sua Jornada Esportiva a partir das 18h30. O comando é de Christian Rafael, que também estará com a narração da partida.