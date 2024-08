Vini Jr. “ensina regra” ao árbitro em jogo do Real Madrid: ‘Não posso falar contigo’

Craque do time merengue é advertido após se dirigir à torcida e fala para o juiz procurar o capitão Dani Carvajal

O atacante Vini Jr., do Madrid, atuou no empate pelo placar de 1 a 1, de sua equipe na estreia da LaLiga, no último domingo (18). O adversário foi o modesto Mallorca, que jogou em seus domínios.

Contudo, uma curiosidade marcou o confronto. O craque brasileiro, em certo momento da partida, alertou o árbitro Cesar Soto Grado de que não poderia falar com ele, pedindo para que a autoridade do jogo se dirigisse ao capitão do Real Madrid, Carvajal.

“Não posso falar contigo. Vai falar com Dani (Carvajal)”, disse o brasileiro, referindo-se ao capitão do Real, que, pela regra, é o único autorizado a conversar com a arbitragem.