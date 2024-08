Veja números de Jean Meneses, chileno que negocia com o Vasco

Perto de acertar com Jean Meneses, do Toluca, o Vasco quer reforçar seu elenco para o restante da temporada. Uma das posições mais esperadas era exatamente a do chileno: ponta. Saiba, então, como estão os números do jogador em 2024.

Segundo levantamento do aplicativo de estatísticas de futebol, Sofascore, o atleta de 31 anos tem bom aproveitamento no ano. Em 28 anos desde janeiro, Meneses fez seis gols e contribuiu com cinco assistências.

