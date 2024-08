Tite não justifica alteração ‘polêmica’ em goleada sofrida pelo Flamengo

Técnico mexe mal, e o Rubro-Negro acaba engolido pelo Botafogo no segundo tempo da derrota por 4 a 1, no Nilton Santos, pelo Brasileirão

O Flamengo sofreu uma goleada – barata – para o Botafogo, por 4 a 1, que trouxe uma série de preocupações para o jogo decisivo contra o Bolívar. Desta vez, no entanto, o afligimento não se restringe ao caso de mais uma lesão de um titular, mas também às escolhas de Tite no decorrer da partida. E mesmo questionado sobre, algumas dessas decisões não tiveram justificativas por parte do treinador durante a coletiva de imprensa no Nilton Santos.

Tite optou por Victor Hugo no lugar de Arrascaeta, que, lesionado, deixou o gramado no início do clássico. O jovem atuou por cerca de 30 minutos somando os dois últimos jogos que esteve em campo, e a escolha do treinador virou questionamento por parte de torcedores e da imprensa. O técnico, contudo, desviou da justificativa ao justificar a derrota como resultado do coletivo.

“Quando pega situações específicas é muito pontual, não faz parte do meu perfil. Quando a equipe perde, ela perde no contexto, no seu conjunto”, iniciou.