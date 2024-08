Textor rebate Landim sobre fair play financeiro: ‘Ficaria surpreso com nossas receitas’

Dono da SAF do Botafogo diz que o clube está dentro do que prevê a regra europeia e cutuca presidente do Flamengo

O presidente do Flamengo Rodolfo Landim, criticou em um grupo de WhatsApp com apoiadores do dirigente Rubro-Negro a falta de fair play financeiro do Botafogo, após a derrota por 4 a 1 no domingo (18) no Nilton Santos, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista ao blog Diogo Dantas, do “O Globo”, Textor desmentiu Landim, que indicou, em conversas internas com conselheiros, que o Botafogo gasta mais do que tem de receita.

“Ele é um cara adorável, mas está errado… Nossos salários agora representam 45% das receitas… Tenho certeza que ele ficaria surpreso com nossas receitas, mas ultrapassamos US$ 100 milhões no ano passado… Muito mais alto do que a maioria das pessoas no Brasil pensaria… e publicamos esses números em nosso site”, alfinetou Textor, com bom humor.