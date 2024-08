Súmula registra outros dois jogadores expulsos no Choque-Rei

A partida entre Palmeiras e São Paulo, neste domingo (18), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, terminou com os ânimos aflorados. O jogo, que por si só já carregava muita tensão, se transformou em um ”campo de batalha” após o apito final. Jogadores das duas equipes se desentenderam no vestiário. Nesta segunda (19), a CBF divulgou a súmula feita pelo árbitro da partida, Raphael Claus, mostrando que expulsou outros dois jogadores após o embate.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois de tudo que aconteceu no campo, assim que Raphael Claus apitou o fim de jogo houve início de uma confusão. De acordo com a súmula, gandulas do Palmeiras provocaram os jogadores do São Paulo após o apito final, que iniciaram uma confusão. Os atletas do Verdão entraram para proteger os funcionários, e os seguranças se juntaram, tentando separar as delegações, mas a briga chegou no vestiário.