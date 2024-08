Sporting, de Portugal, entra na briga pela contratação de Vitor Roque

Mesmo com o interesse do Porto, o rival Sporting pode ser o destino do brasileiro Vitor Roque, que atualmente defende as cores do Barcelona. Afinal, o clube português se aproximou da faixa dos 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), de acordo com os jornais espanhóis “As” e “Sport”, além do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências.

Dessa forma, o clube fez uma proposta em torno de €20 milhões (R$ 121 milhões) fixos mais €10 milhões (R$ 60 milhões) em bônus, e já conversa com o diretor esportivo do Barcelona, Deco. Os valores, aliás, atendem o que os catalães querem para liberar o atleta.