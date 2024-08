Série C: Ferroviária aplica goleada no Volta Redonda, e encosta no líder Botafogo SP

A Ferroviária não tomou conhecimento do Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e aplicou uma sonora goleada de 5 a 1. O duelo ocorreu nesta segunda-feira (19), no Estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). E valeu pela 18ª rodada da Série C.

Os gols da partida foram marcados por Cássio Gabriel (duas vezes), Vitor Barreto, Juninho e Carlão. Pelo lado do Voltaço, Bruno Barra descontou para o time da cidade do AÇO.

