Ruan é inscrito no BID e pode estrear pelo São Paulo contra o Vitória

Apesar de já estar inscrito na CBF, Ruan não pode jogar as oitavas de final da Libertadores. Afinal, as inscrições para esta fase já foram encerradas e, portanto, ele não estará em campo na próxima quinta-feira (22), quando o São Paulo recebe o Nacional, do Uruguai, também no Morumbis. Na partida de ida, em Montevidéu, empate em 0 a 0.

O zagueiro Ruan Tressoldi foi registrado pelo São Paulo nesta segunda-feira (19). Assim, o nome do jogador já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele já pode estrear pelo Tricolor no Campeonato Brasileiro. O próximo confronto é no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Morumbis.

Ruan chega ao Tricolor por empréstimo de uma temporada junto ao Sassuolo, da Itália. Após o período, o Soberano ainda terá prioridade na sua compra durante a janela de transferência.

Zagueiro foi revelado pelo Grêmio

Revelado pelo Grêmio, Ruan foi negociado com o futebol italiano em 2021. Ao longo de três temporadas no Calcio, ele participou de 64 jogos, levou 15 cartões amarelos e adquiriu experiência no Velho Continente. O seu contrato com o Sassuolo vai até junho de 2026. Dessa maneira, no São Paulo, o defensor será o sexto zagueiro no elenco de Luis Zubeldía. A sua concorrência será com Arboleda, Alan Franco, Ferraresi, Sabino e Matheus Belém.

Contudo, ele chega para suprir a saída de Diego Costa. O defensor deixou o São Paulo rumo ao Krasnodar, da Rússia. Após a venda do jogador, o técnico Luis Zubeldía manifestou o interesse de contar com mais um zagueiro no plantel. Assim, Ruan chega para cumprir um desejo do treinador argentino, que ganha mais uma opção no elenco.