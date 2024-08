Olimpíada: atacante do Brasil explica grito para goleira da Espanha

Priscila fez parte da jogada que terminou no primeiro gol do Brasil contra a Espanha, na semifinal feminina de futebol dos Jogos de Paris

Uma cena entrou para história na campanha da Seleção Feminina de futebol do Brasil na Olimpíada de Paris. No jogo da semifinal contra a Espanha, a atacante Priscila não se conteve logo após o primeiro gol brasileiro e soltou um grito na cara da goleira da Espanha, Cata Coll. O registro virou símbolo da superação do grupo que posteriormente conquistou a medalha de prata na competição.

– No corredor, antes da gente entrar para o campo, as coisas aconteceram ali. Elas estavam rindo, debochando, estavam falando que a gente estava com medo delas. Isso acabou me afetando. Jogador vive de emoção – contou Priscila em entrevista ao ge.