Namorada de Ângelo, ex-Santos, volta à rede social após polêmica

Influenciadora e modelo Bianca Anchieta namora com o atacante Ângelo, atualmente no Chelsea, desde o ano passado

Na publicação, Bianca aparece com maiô que exibe boa parte de seu corpo, além de uma saída de praia. A postagem conta com mais de 4 mil comentários. Entre diversos elogios, uma declaração de afeto de Ângelo.

A influenciadora Bianca Anchieta voltou a publicar fotos em sua rede social após mais de um mês. Namorada do atacante Ângelo, ex-Santos e atualmente no Chelsea , a modelo esteve envolvida recentemente em uma polêmica sobre o tamanho de seu bumbum após seguidores apontarem o uso de photoshop, ferramenta para edição de imagens.

Em junho desta ano, Bianca Anchieta recebeu críticas após publicar imagens com o ‘bumbum e o quadril avantajados’, além de uma cintura fina. Seguidores questionaram a modelo sobre possíveis procedimentos. Porém, ela alegou não ter feito nenhum tipo de intervenção. Além disso, realizou uma live enquanto recebia uma massagem no glúteo e afirmou ser “toda natural”.

Namorada de Ângelo e influenciadora: quem é Bianca Anchieta?

Bianca Anchieta tem 29 anos e namora Ângelo desde o ano passado. Com 3,1 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora ficou famosa depois que foi flagrada com o cantor canadense The Weeknd, em 2018, no Rio de Janeiro. Segundo ela, os dois trocaram mensagens pelo Instagram e se encontraram no ano novo.

A modelo usa suas redes sociais para exibir seus treinos e trabalhos fotográficos. Há cerca de 10 anos, Bianca começou a ficar conhecida no Facebook com fotos sensuais e mostrando sua rotina na academia, sendo considerada musa fitness.

