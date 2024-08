Mercado indica razão da derrota do Inter: ‘Não fizemos nada que o treinador pediu’

O Inter volta a se preocupar com o cenário em que se encontra no Campeonato Brasileiro. Isso porque a equipe gaúcha não conseguiu engatar uma sequência de resultados positivos. O Colorado voltou a oscilar na única competição que ainda disputa na temporada. Afinal, sofreu uma derrota para o Atlético Goianiense por 1 a 0, no Antônio Accioly , no último domingo (18).

“No futebol brasileiro todos os jogos são assim. Sabíamos que por mais que o (Atlético) Goianiense fosse lanterna, seria difícil, ainda mais na casa deles. Lamentavelmente hoje não fizemos nada que o nosso treinador pediu. Peço desculpas ao nosso torcedor que veio apoiar”, esclareceu o defensor argentino.

Nas redes sociais, alguns torcedores criticaram a atuação coletiva do Internacional e alegaram que foi um dos piores jogos do ano. A expectativa era de que o Inter conseguisse mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Especialmente após triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Juventude, em duelo atrasado pela sexta rodada do torneio, na última quarta-feira (14), no Beira-Rio. O resultado positivo do Dragão foi o primeiro como mandante em sua campanha até aqui na Série A. Com isso, chegou aos 15 pontos na competição. Aliás, o triunfo contribuiu para que o lanterna do Campeonato Brasileiro quebrasse um jejum de 15 partidas sem vencer na temporada.

Próximo compromisso do Inter na Série A

O Colorado vai precisar dar uma resposta rápida para evitar se aproximar do Z4. Afinal, no atual cenário, a equipe é a 13º colocada no torneio, com 25 pontos. Vale ressaltar que o Internacional tem quatro jogos a menos devido à tragédia das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O time volta a campo apenas no próximo domingo (25), quando enfrentará o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.