Marta anuncia noivado com companheira de equipe

Marta vive um momento especial na carreira e na vida pessoal. Isso porque conquistou sua terceira medalha de prata olímpica, em sua despedida do torneio. Bem como anunciou o noivado com Carrie Lawrence, companheira também no Orlando Pride. A rainha publicou em suas redes sociais fotos do pedido, que contou com uma cerimônia na Flórida, nos Estados Unidos, e teve a presença de amigos do casal.

Aliás, a jogadora brasileira compartilhou nos stories do seu Instagram registros dos seus amigos durante o evento de celebração do noivado. Mesmo que Marta e Carrie não tenham revelado os detalhes do casamento, a impressão é que elas queiram oficializar a união logo. Afinal, o casal posou para fotos em que destacam suas mãos com as alianças.