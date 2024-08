Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ganha ação na Justiça contra jornalista

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, venceu na Justiça uma ação movida contra o jornalista Paulo Cezar de Andrade Prado, do Blog do Paulinho. Ele foi condenado a pagar uma indenização por danos morais, no valor de R$ 20 mil. A informação é do Uol.

O processo foi aberto após Paulo Cezar publicar, em abril de 2023, um texto onde alegava que Leila Pereira usou o Palmeiras de forma indevida para tentar reeleger Jair Bolsonaro à presidência. No conteúdo, o jornalista se referiu a presidente do clube paulista como “madame”, além de acusá-la de dar “apoio explícito ao fascismo”. Em outro trecho, Paulo diz que a dona da Crefisa “explora os cidadãos mais pobres, cobrando empréstimos que chegam a 23% de juros ao mês” e ainda indaga: