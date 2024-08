Landim, presidente do Flamengo, critica falta de fair play financeiro do Botafogo

Em um grupo com apoiadores do dirigente, Landim falou sobre os altos investimentos do Alvinegro na temporada

O presidente do Flamengo Rodolfo Landim, criticou em um grupo de WhatsApp com apoiadores do dirigente Rubro-Negro a falta de fair play financeiro do Botafogo, após a derrota por 4 a 1 no domingo (18) no Nilton Santos, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do site ‘Goal’.

Na mensagem em que o presidente enviou sobre o assunto, ele falou sobre o fair play. Landim afirmou sobre o investimento do Alvinegro nas contratações nesta temporada. Segundo ele, os valores investidos não correspondem aos arrecadados pelo Botafogo no ano passado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro”, disse por mensagem no grupo.