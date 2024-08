Juventus vence Como em sua estreia no Italiano 2024/25

A Juventus estreou no Campeonato Italiano 2024/25 com o pé direito. Nesta segunda-feira (19), a Velha Senhora não teve grandes dificuldades e venceu o Como por 3 a 0, em Turim, no jogo de encerramento da primeira rodada do Calcio. Além dos três gols, marcados por Mbangula, Weah e Cambiasso, a partida marcou a estreia do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta no comando da Juve.

Além disso, o brasileiro Douglas Luiz entrou no segundo tempo e fez sua estreia oficial com a camisa da Juventus. Por outro lado, Danilo não saiu do banco.

Dessa maneira, o clube de Turim somou os três primeiros pontos no Italiano e aparece na vice-liderança, atrás apenas da Atalanta, que leva a melhor no saldo de gols (4 a 3).