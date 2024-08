Jogador urina durante partida de futebol no Peru e é expulso

Sebastián Muñoz, meio-campista do Atlético Awajun, foi pego no flagra pelo árbitro e recebeu cartão vermelho em duelo na Série C peruana

O futebol no Peru foi palco de um lance inusitado recentemente. Isso porque o meio-campista Sebastián Muñoz, do Atlético Awajun, urinou próximo ao alambrado antes de cobrança do escanteio. Tal situação incomum ocorreu durante confronto com Cantorcillo, pela Copa Peru, o equivalente a Terceira Divisão do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pela sua atitude, o jogador foi expulso. Seus adversários alertaram o árbitro do gesto de Munõz. Ele tentou argumentar que mesmo que estivesse atuando, foi fazer a necessidade básica fora das quatro linhas. Ou seja, na teoria não poderia receber qualquer tipo de punição. Porém, não foi suficiente para evitar que ele recebesse o cartão vermelho. Assim, mesmo com a sua ausência nos últimos 19 minutos do duelo, o Atlético Awajun conseguiu segurar o empate com o Cantorcillo, fora de casa.