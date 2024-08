Ignácio tem lesão confirmada e desfalca o Fluminense

Zagueiro sai lesionado em partida contra o Corinthians, no último sábado, pelo Brasileiro. Clube avalia fazer cirurgia

O Fluminense recebeu uma notícia ruim nesta segunda-feira. Os exames de imagem confirmaram a lesão do zagueiro Ignácio no menisco do joelho direito. A lesão não é tão grave, mas o Tricolor tenta ficar o menor tempo possível sem o defensor. A informação é da ‘Trivela’.

O clube acredita que uma artroscopia é a decisão mais segura para que Ignácio possa se recuperar de forma mais rápida. Um tratamento considerado conservador, entretanto, não está descartado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Caso o Flu opte pela cirurgia, Ignácio ficará o mesmo tempo fora que o lateral-esquerdo Diogo Barbosa. O jogador passou pelo mesmo procedimento e deve ficar fora entre 50 a 60 dias.