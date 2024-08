Gundogan anuncia aposentadoria da seleção alemã e City mostra interesse em retorno

Gundogan anunciou nesta segunda-feira (19) que, após algumas semanas de reflexão, decidiu encerrar sua carreira na seleção alemã. Em uma publicação no ‘Instagram’, o meia explicou que o cansaço acumulado pelos jogos tanto no clube quanto na seleção foi decisivo para essa decisão, que ele já vinha considerando antes da Euro 2024. Ao mesmo tempo, o jogador de 33 anos analisa ofertas para deixar o Barcelona e o Manchester City demonstrou interesse em repatriar o atleta. Isto porque, a imprensa catalã afirma que o Barça tem interesse na saída do alemão para aliviar a folha salarial e abrir espaço para novas contratações.



“Antes do torneio, eu já sentia um certo cansaço, tanto físico quanto mental, o que me fez pensar. E o número de jogos no clube e na seleção só aumenta”, diz trecho da publicação do meia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Gundogan vem de duas temporadas muito intensas em termos de quantidade de jogos: em 2022/23, ele disputou 67 partidas entre o Manchester City e a seleção alemã, e na última temporada, já no Barcelona, somou 60 jogos.