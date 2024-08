Grêmio deve ter dupla de zaga invicta para duelo com o Flu pela Libertadores

Coincidentemente, Jemerson ainda não perdeu quando atuou pelo Imortal. Em cinco partidas, são dois triunfos e três empates. A sua estreia pela equipe na Libertadores foi exatamente no primeiro confronto com o Fluminense, na última terça-feira (13). Em contrapartida, no compromisso anterior, a derrota do Grêmio por 2 a 0 para o Bahia, no Alfredo Jaconi, Renato Gaúcho mandou a campo uma equipe alternativa. Exatamente para priorizar o torneio continental.

O bom momento permitiu que a equipe deixasse o Z4 e subisse para a 15ª colocação, com 24 pontos. Depois da partida decisiva com o Tricolor Carioca, já terá pela frente um confronto direto com o Criciúma, na briga contra o rebaixamento, no próximo domingo (25). No mês seguinte, em setembro vai encarar times que também disputam torneio continentais. No caso, Atlético Mineiro, Bragantino, Flamengo e Botafogo. Os dois últimos se encontram no G4 do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.