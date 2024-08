Gabriel Brazão desperta interesse do Crystal Palace, da Inglaterra

Grupo Eagle Football, do empresário John Textor, vem monitorando o goleiro e estuda mandar uma proposta para o Santos

Gabriel Brazão vem substituindo João Paulo na meta santista e tem mostrado grande desempenho. Após um começo complicado, o goleiro cresceu de rendimento e vem sendo um dos pilares do Peixe na Série B. Nos últimos jogos na Vila, contra Sport e Avaí, o Crystal Palace mandou observadores para assistir ao arqueiro.

O Crystal Palace vem monitorando a situação do goleiro Gabriel Brazão. O clube inglês, que pertence ao grupo Eagle Football, do empresário John Textor, mostrou interesse no arqueiro e estuda fazer uma proposta para o atleta do Peixe. Até aqui, nenhuma oferta oficial chegou na Vila Belmiro.

Aliás, o goleiro fez 15 partidas e sofreu apenas 11 gols na Série B. Além disso, o Santos é o clube no qual ele mais atuou em sua carreira, ultrapassando o Albacete, da Espanha.

O goleiro foi contratado pelo Peixe em janeiro deste ano para ser uma sombra a João Paulo. No entanto, por causa de um transfer ban sofrido pelo clube, o atleta acabou anunciado quase um mês depois. Ele firmou contrato até o fim de 2026. Ele demorou para ter as primeiras oportunidades. Apenas quando o titular da meta sofreu uma lesão no tendão de aquiles, que ele começou a ganhar sua primeira sequência.

Revelado pelo Cruzeiro, Brazão jogou por times do futebol italiano, como Parma e Ternana Calcio, além de vestir as cores de Albacete e Real Oviedo, na Espanha. Passou pela Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20. Além disso, teve uma convocação à equipe principal, por Tite, em 2018. Ele estava na Inter de Milão antes de acertar com o Santos.