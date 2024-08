Fluminense x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Após tropeçarem no Campeonato Brasileiro, Fluminense e Grêmio voltam suas atenções ao jogo de volta das oitavas da Libertadores. Assim, as equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), no Maracanã, e definem qual deles irá avançar às quartas do torneio continental. Quem avançar de fase, encara Atlético-MG ou San Lorenzo, da Argentina.

Na partida de ida, a equipe gaúcha venceu por 2 a 1, de virada, e chega ao Rio de Janeiro com a vantagem do empate para ficar com a vaga. O Tricolor de Laranjeiras, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Se vencer por apenas um, o confronto será decidido nos pênaltis.