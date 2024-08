Fluminense busca repetir 2013 por remontada nas oitavas da Libertadores

O jogo em questão foi em São Januário, no dia 8 de maio daquele ano. Fred (28′) e Carlinhos (85′) fizeram os gols da vitória por 2 a 0, que garantiu o Flu nas quartas de final daquela edição da Libertadores. Após perder por 2 a 1 no Equador, o Tricolor tinha a obrigação do triunfo. Com o 2 a 0, a equipe conseguiu evitar a disputa de pênaltis, avançando, assim, diretamente às quartas.

Das nove edições que atuou (excluindo a atual), a equipe das Laranjeiras chegou seis vezes às oitavas de final. Destas, conquistou a vaga em cinco oportunidades, sendo eliminado apenas em 2011, para o Libertad (PAR) após abrir 3 a 1 no jogo de ida.

Ou seja: são, então, quatro vezes seguidas que o Fluminense passa pela fase oitavas de final.