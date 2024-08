Flaco López mostra que pode ser ‘artilheiro decisivo’ no Palmeiras

Argentino marcou dois gols no clássico contra o São Paulo e agora tenta provar que pode ser titular e decisivo no Verdão

O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 neste domingo (18), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O grande nome da partida foi Flaco López, que marcou duas vezes no segundo tempo, sendo o gol da vitória no último minuto da partida. Assim, cresce a expectativa no torcedor palmeirense para que o centroavante engate uma sequência positiva e seja o goleador que a equipe precisa nos momentos importantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Flaco López é o grande artilheiro do Palmeiras na temporada, com 18 gols marcados. Ele marcou dez apenas no Campeonato Paulista. Contudo, após o final do Estadual, seu rendimento caiu e foi parar até no banco de reservas. O problema é que seu substituto, Rony, também não conseguiu engatar uma grande sequência. Assim, a dupla vem alternando a titularidade.