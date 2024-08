Entenda a lesão de Patryck, do São Paulo: especialistas explicam gravidade e tratamento do caso

Jogador do Tricolor sofreu uma concussão no último domingo, após colidir com Estêvão, do Palmeiras, e cair de cabeça no gramado do estádio

Lateral-esquerdo do São Paulo, Patrick Lanza deu um susto no torcedor no último domingo (19), no confronto entre o Tricolor Paulista e o Palmeiras, que terminou com a vitória do Alviverde por 2 a 1. Após uma dividida área com Estêvão, o defensor caiu de cabeça no gramado do estádio e ficou desacordado. O atleta, que tinha entrado no lugar de Ferreira ainda na primeira etapa, foi prontamente atendido e deixou o gramado de ambulância. A situação também possibilitou a sexta substituição dos jogadores em campo, segundo a nova regra implementada pela CBF para este ano.

Ao final da partida, Patrick postou uma foto no hospital, em que aparece de tipoia devido a uma fratura na clavícula, para tranquilizar os fãs. O atleta seguirá em observação no Hospital Albert Einstein, onde ainda continua internado e em observação. O esportista também passou por uma bateria de exames neurológicos. Para o Dr. Jhone Pereira, médico do time profissional do Cuiabá, o processo para o retorno aos gramados em casos como esse deve ser gradual, como prevê o protocolo SCAT-6.