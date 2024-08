Do estilo de jogo às ações comunitárias: quem é Lawrence, noiva de Marta

Rainha do futebol, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, a brasileira compartilhou a celebração do noivado nas redes sociais

Depois de se consolidar como maior nome da história do futebol feminino, Marta agora também estabilizou sua vida amorosa. Nesta segunda-feira (19), a craque da Seleção Brasileira anunciou que está noiva de Carrie Lawrence, com quem vive um romance há dois anos. Mas quem é a companheira de equipe que conquistou o coração da brasileira? O Jogada 10 responde.

Marta assumiu seu relacionamento com Lawrence nas redes sociais no dia 24 de junho de 2022. Meses antes, a brasileira estava noiva de Toni Deion, também companheira de clube. No entanto, apesar do atual namoro ter dois anos, o casal joga junto no Orlando Pride, dos Estados Unidos, desde 2020.

A oficialização do noivado ocorreu através de uma publicação nas redes sociais. Marta e Carrie celebraram o pedido com uma festa na cobertura de um prédio e reunidas com familiares.