Dinenno exalta reação do Cruzeiro: ‘Tivemos chances de ganhar’

Centroavante sai do banco, marca duas vezes e evita derrota diante do Vitória

Dinenno saiu do banco para se tornar o herói do Cruzeiro. O centroavante argentino, de 29 anos, entrou durante o segundo tempo para marcar os dois gols que garantiram o empate da Raposa com o Vitória por 2 a 2, nesta segunda-feira (19), no Barradão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Após a partida, o jogador exaltou a reação da equipe mineira e acredita que o time mineiro está preparado para o confronto com o Boca Juniors, da Argentina, na próxima quinta-feira (22), pela Sul-Americana.

“Tínhamos certeza de que fizemos um primeiro tempo ruim, mas que iríamos melhorar no segundo tempo. A vantagem numérica deu a possibilidade de aumentar a intensidade e buscar o resultado. Sabíamos que era muito importante esse jogo para ganhar confiança para o próximo jogo (contra o Boca Juniors). Fico contente com a reação, tivemos oportunidades para ganhar, mas vamos manter essa mentalidade para as próximas partidas”, disse.