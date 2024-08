Corinthians volta para zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro

Vitória empata com o Cruzeiro no Barradão e empurra o Corinthians novamente para o zona de rebaixamento do Brasileirão 2024 Crédito: Jogada 10

A semana começa amarga para o Corinthians. Nesta segunda-feira (19), devido ao empate entre Cruzeiro e Vitória por 2 a 2, no Barradão, o Timão retornou a temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Agora, o Alvinegro está na 17ª colocação, com 22 pontos. No último sábado (17), o Corinthians empatou sem gols com o Fluminense e ostenta a mesma pontuação que o Vitória, primeiro time fora do Z4. O problema é o critério de desempate, pois o Leão tem mais triunfo (6 a 4).