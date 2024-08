CEO do Cruzeiro elogia Fernando Seabra: ‘Está correspondendo’

Cruzeiro vive momento de instabilidade, sem vitórias, mas o técnico Fernando Seabra está prestigiado com a diretoria celeste

O técnico Fernando Seabra tem enfrentado críticas à frente do Cruzeiro, especialmente após o time registrar seu terceiro jogo sem vitória. No entanto, o CEO do clube, Alexandre Mattos, avaliou o trabalho de Seabra de maneira positiva.

Segundo Mattos, a diretoria do Cruzeiro está satisfeita com o trabalho de Seabra até agora.