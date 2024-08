Cadeiras no Nilton Santos são danificadas; Botafogo vai mandar conta para o Flamengo

Torcedores do Rubro-Negro danificaram dezenas de cadeiras na goleada do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro

Além dos torcedores rubro-negros, o Estádio Nilton Santos também sofreu com a goleada do Botafogo no clássico em cima do Flamengo por 4 a 1, neste domingo (18) pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, dezenas de cadeiras foram danificadas pela torcida do adversário.

Dessa forma, o Alvinegro contabiliza quantas cadeiras sofreram o estrago para, portanto, saber qual foi o prejuízo. No entanto, quem vai arcar com o valor será o Flamengo, uma vez que o Botafogo vai mandar a conta para a diretoria rubro-negra. Um torcedor do Flamengo postou nas redes sociais imagens de como ficou o setor destinado à torcida visitante.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além da goleada em um clássico, essa foi a primeira partida no ano em que o Flamengo levou quatro gols. Ou seja, também teve prejuízo dentro de campo. E mais ainda: o meia Arrascaeta, um dos principais jogadores do elenco, sentiu logo no início do jogo e precisou deixar o campo. A equipe de Tite já tem desfalques como Everton Cebolinha, Viña, Pedro e Gabigol.