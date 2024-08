Bruno Henrique relata agressão no clássico: ‘Tomei um soco pelas costas de um covarde’

Após a vitória do Botafogo por 4 a 1 diante do Flamengo, o clima esquentou no gramado do Estádio Nilton Santos. Afinal, o goleiro Gatito Fernández, do Glorioso, foi tirar satisfação com Bruno Henrique, atacante rubro-negro, que no primeiro tempo provocou os alvinegros na comemoração do único gol do time da Gávea. Nas redes sociais, o flamenguista afirmou que foi agredido pelo adversário.

“Fui eu quem foi para cima do goleiro adversário? Acho que não, né. Tomei um soco pelas costas de um covarde que veio tirar satisfação comigo e foi aí que começou a discussão”, comentou Bruno Henrique na publicação da jornalista Monique Danello.