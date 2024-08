Botafogo negocia a contratação de Jair, do Santos

Jogador de apenas 19 anos despertou interesse do Eagle Football, grupo de John Textor e pode trocar a Baixada Santista pelo Rio de Janeiro

O Botafogo definiu seu novo alvo para reforçar o seu sistema defensivo. À procura de um zagueiro há meses, o Glorioso negocia a contratação de Jair Cunha junto ao Santos. O garoto de apenas 19 anos vem chamando a atenção e uma oferta já chegou à diretoria do Peixe. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Vagner Frederico e confirmada pelo Jogada10.

O principal fator para que Jair entrasse na mira do Botafogo é sua pouca idade, mas considerado muito promissor. Ele tem apenas 11 jogos disputados pelo Santos no ano, mas assumiu a titularidade após Joaquim ser vendido para o futebol mexicano. Assim, o jogador vem fazendo dupla com o veterano Gil na Vila Belmiro.