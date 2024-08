Botafogo é multado por bonecos enforcados de Leila e Ednaldo

Clube Alvinegro recebe pena financeira, mas se livra de perder mandos de campo após episódio com presidentes do Palmeiras e CBF

O Botafogo recebeu uma multa de R$ 80 mil pelo STJD pelos “bonecos enforcados” com os rostos de Ednaldo Rodrigues e Leila Pereira, presidentes da CBF e do Palmeiras, respectivamente. O episódio aconteceu antes da partida entre os clubes, em 17 de julho, pelo Brasileirão, no Nilton Santos.

O CBJD prevê pena de multa e perda de mando de campo neste artigo, mas não foi a frente. O Tribunal, aliás, elogiou a postura e medidas do Botafogo após o acontecimento. O clube ajudou na identificação do autor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou o autor. Ele é membro de uma das principais torcidas organizadas do clube. Na esfera cível, o caso foi ao Ministério Público pela PM, pedindo o banimento do torcedor dos estádios.