Botafogo busca reforço para a lateral em clube inglês

Alvinegro já tem acordo salarial com Vitinho, que atua no Burnley, da Inglaterra. Lateral tem um gol e uma assistência na temporada

O Botafogo segue se movimentando na janela de transferências. Dessa vez, o clube carioca busca um novo lateral-direito, já que Damían Suárez não está mais nos planos do Alvinegro. Vitinho, jogador de 25 anos, que atua no Burnley, da Inglaterra, é a primeira opção para a posição.

De acordo com o ‘ge’, o Botafogo já fez uma proposta oficial pelo jogador ao clube inglês, que seria uma negociação por empréstimo com opção de compra. Além disso, já tem um acordo salarial com o lateral, que vê com bons olhos a oportunidade, visando a uma futura convocação para a Seleção Brasileira. Assim, o clube carioca tenta convencer o Burnley pela liberação.

No entanto, com um bom início de temporada – um gol e uma assistência nos dois primeiros jogos do clube inglês na Championship, segunda divisão inglesa, a negociação ainda não está perto de ser concretizada. Vitinho é titular da equipe de Scott Parker ,que não abre mão de ter o jogador no elenco.