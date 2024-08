Auxiliar reclama da arbitragem e diz que São Paulo podia ter vencido clássico

Maxi Cuberas substituiu Zubeldía no Choque-Rei e acredita que Tricolor poderia ter saído com os três pontos se não fosse a expulsão de Luciano

O São Paulo perdeu para o Palmeiras por 2 a 1 neste domingo (18), no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas, já Zubeldía estava suspenso no clássico. E o argentino deixou o gramado na bronca com a arbitragem de Raphael Claus.

Cuberas não concordou com a expulsão de Luciano. O atacante tomou o amarelo na comemoração do gol, após chutar a bandeira de escanteio. Nos minutos finais, ele recebeu nova advertência após falta em Felipe Anderson e foi expulso. De acordo com o auxiliar, o São Paulo poderia ter vencido o jogo se não tivesse perdido o camisa 10.