Atlético x San Lorenzo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da vaga para as quartas da Libertadores, o Atlético vai enfrentar o San Lorenzo pelo jogo de volta das oitavas. Nesta terça-feira (20/8), as equipes entram em campo às 21h30, na Arena MRV. Se neste jogo os times voltarem a empatar, a decisão irá para os pênaltis. Quem vencer, avança para a próxima fase e vai enfrentar o vencedor do duelo entre Grêmio e Fluminense.

Na partida de ida, o San Lorenzo saiu na frente com gol de Alexis Cuello. Entretanto, no segundo tempo, Paulinho buscou o empate por 1 a 1 para equipe mineira e colocou ânimo ainda mais na disputa.

Como chega o Atlético

A expectativa, aliás, é de casa cheia na Arena MRV, com mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente. Apesar das dificuldades no jogo de ida, o Galo deve manter a base do time que atuou na Argentina. Entretanto, Eduardo Vargas foi novidade no treino desta segunda e deve ficar como opção. Hulk, em fase de transição física, têm poucas chances de atuar.