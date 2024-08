Atlético confirma mudança de local para o jogo contra o Fluminense: será no Mineirão

Ditoria do Atlético se reuniu na manhã desta segunda-feira e decidiu voltar a jogar no Mineirão momentaneamente

O Atlético confirmou que o jogo contra o Fluminense, marcado para sábado, às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, acontecerá no Mineirão. A decisão foi anunciada na tarde desta segunda-feira (19).

Nesta manhã, a diretoria do Atlético reuniu-se para discutir vários assuntos, com foco principal no estado do gramado da Arena MRV. Diante dos problemas e das reclamações dos jogadores, o clube decidiu mudar de estádio.