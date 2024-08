Após fim do casamento, ex-mulher de herói do tetra é vista aos beijos com novo affair

Cláudio Branco e Cleo Pozzebon se separaram após mais de uma década juntos, e dermatologista é flagrada em clima de romance com moreno Crédito: Jogada 10

A fila começou a andar para Cleo Pozzebon, ex-mulher de Cláudio Branco – considerado herói do tetra. O casal estava junto há mais de uma década e, mesmo sem anunciar o término publicamente, a dermatologista de 49 anos já tem sido vista em nova companhia no Rio de Janeiro. Branco e Pozzebon têm um filho, que, inclusive, também segue os passos do pai no futebol. O jovem Lucca atua como atacante nas categorias de base do Fluminense e recentemente, em dezembro, conquistou o título da Dani Cup – competição Sub-10 realizada em Salvador. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A relação de mais de uma década entre Branco e Cleo era instável e acabou marcada por algumas idas e vindas. Uma das últimas aparições dos dois juntos, visto que eram discretos, ocorreu quando o ex-lateral voltou para casa após ser internado em estado grave com Covid-19.

A fila andou? Cleo tem frequentado assiduamente uma churrascaria na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, com um moreno. Um dos funcionários do local informou ao jornal ‘Extra’ que o suposto casal vive um clima de intimidade e ficam aos beijos regularmente, não só no restaurante, mas também no estacionamento. Em um dos flagras, o casal aparece lado a lado na entrada da churrascaria. Cleo está vestida com uma calça preta e uma jaqueta de couro da mesma cor, acompanhada de uma bolsa vermelha nas mãos. O rapaz, por sua vez, veste uma camisa de escura de manga cumprida e calça jeans. ‘Herói’ do tetra: Cláudio Branco O ex-lateral-esquerdo teve uma carreira conceituada e, além da Seleção Brasileira, defendeu grandes clubes do futebol nacional. Passou por Internacional, Fluminense, Flamengo e Corinthians, por exemplo. Também defendeu equipes no Velho Continente, como Brescia, Porto e Genoa.