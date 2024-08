Anderson Barros contesta Claus e critica Palmeiras e São Paulo

Diretor conversa com a imprensa e dá a sua versão sobre os relatos do árbitro que apitou o Choque-Rei

O clássico entre Palmeiras e São Paulo, disputa no último domingo (18) e que terminou com vitória do Verdão por 2 a 1, ainda dá o que falar nos bastidores do futebol paulista. Desta vez, o personagem é o diretor do Alviverde, Anderson Barros, que está irritado com a súmula da partida feita por Raphael Claus.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No relato do pós-jogo, Claus informou que Anderson Barros foi ao seu encontro durante o intervalo e fez sérias acusações, uma delas que o árbitro era tendencioso. “Claus, qual o seu problema com a nossa comissão técnica? Você tem problema, é melhor não apitar mais. Você é tendencioso”, afirmou ao ge.