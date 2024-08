Vojvoda exalta ótima fase do Fortaleza na busca por título inédito

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda celebra dez jogos de invencibilidade no Brasileirão e foca também a Sul-Americana

A vitória do Fortaleza sobre o Bragantino, no sábado (17/8), garantiu a liderança temporária do clube cearense no Campeonato Brasileiro. Assim, o treinador Juan Pablo Vojvoda exaltou a ótima fase do time – o que eleva a expectativa por um título inédito na competição.

“É o momento para o torcedor destrutar. Para os jogadores desfrutarem”, celebrou.

O técnico parabenizou os jogadores pelo desempenho na 23ª rodada do Brasileirão que, desse modo, fez o time totalizar dez jogos de invencibilidade. Breno Lopes marcou ano finzinho da partida, garantindo a vitória do Leão por 2 a 1.