Vitória x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Com campanhas e expectativas distintas no Brasileirão, equipes encerram a rodada nesta segunda (19), no Barradão Crédito: Jogada 10

Vitória e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 20 horas (de Brasília), no estádio Barradão, em Salvador, no jogo que encerra a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, aliás, coloca frente a frente equipes que vivem momentos e buscam objetivos diferentes a essa altura da competição. Vindo de derrota no Ba-Vi, o Leão estacionou nos 21 pontos e, sendo assim, entra em campo buscando sair da zona de rebaixamento. Já a Raposa, uma das boas surpresas do ano, soma 36 e pode chegar ao G4 caso conquiste os três pontos. Onde assistir O Sportv e o Premiere (pay-per-view) transmitem ao vivo, a partir das 20h (de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Vitória Desde o início do Brasileirão, o Leão conseguiu apenas 13 pontos em seu estádio, que era uma fortaleza antes da competição, e agora figura entre os piores mandantes.

Para o confronto contra o Cruzeiro, o Vitória tem dois desfalques confirmados: o técnico Thiago Carpini, expulso no jogo contra o Bahia, e o volante Willian Oliveira, suspenso por acumulação de três cartões amarelos. Assumindo o comando à beira do campo estará o auxiliar Estephano Dijan. Como chega o Cruzeiro Apesar da boa campanha no Brasileirão, o Cruzeiro entra em campo em um momento delicado. Derrotado pelo Boca Juniors pela Sul-Americana no meio da semana, o time também não vence há duas rodadas no Brasileirão. O novo confronto com o gigante argentino, na próxima quarta-feira (21), aliás, deve condicionar a escalação da Raposa. O Cruzeiro tem oito jogadores pendurados para o duelo. Por isso, o técnico Fernando Seabra deve poupar alguns titulares. No sistema defensivo, estão com dois amarelos os laterais William e Kaiki. Na faixa central do campo, em suma, os volantes Lucas Romero, Matheus Henrique e Ramiro e os meias Matheus Pereira. No ataque, por fim, Rafa Silva também corre risco de suspensão para o próximo jogo.