Rossi admite cansaço após goleada sofrida pelo Flamengo

Goleiro ainda defende uma cobrança de pênalti, evita resultado pior e ainda acredita na recuperação do time no Brasileirão

Na noite deste domingo, o Flamengo foi goleado no clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Rossi, foi o grande personagem do rubro-negro, fazendo boas defesas e também defendendo um pênalti. Na saída do gramado, o goleiro desabafou sobre essas questões físicas.

“Eles tiverem um dia a mais de descanso. Eles jogaram na quarta e nós jogamos na quinta. Eu acho que nesse segundo tempo, nos últimos 30 minutos do jogo, a gente estava mais cansado que eles”, disse o arqueiro.

Ainda fez uma ressalva que apesar da derrota, faltam muitos jogos. Além disso, o goleiro disse que clube tem um jogo a menos ainda e acredita na busca pelo título.