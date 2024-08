Roberto Assaf: Botafogo humilha o Flamengo de Tite

Não há mais o que comentar sobre Tite. É inútil. Só a intromissão de pessoas com influência, ou a eliminação em todas as competições, fato que está muito próximo, levarão à demissão de Tite e da sua CT. Que teimosia. Os fracassos se repetem. Este foi mais um. Botafogo 4 a 1. E Rossi foi o melhor em campo. O pior vem pela frente: goleada de pelo menos mais quatro em La Paz.

Vamos relembrar: o torcedor comum sente a derrota, mas retoma a vida e não tem, na prática, nada a perder. Quem vai entrar pelo cano, com este rosário de derrotas, é o grupo que ainda comanda o clube. Poisd será substituído nas eleições de dezembro.

Vejam o quadro. O cidadão escalou Allan. O Flamengo, com dez em campo, tomou um gol, de Mateo Ponte, aos dois minutos, perdeu Arrascaeta, contundido, aos sete, e embora tivesse De la Cruz e Lorran no banco, o treinador substituiu o uruguaio por Victor Hugo. Como faz com impressionante freqüência, Tite recuou o time, que jogava como pequeno. Mas o Botafogo, curiosamente, diminuiu o ritmo Assim, deixou de agredir – marcaria mais dois ou três gols com facilidade – e ainda levou o do empate, assinalado por Bruno Henrique, aos 23, em contra-ataque que contou com belo lançamento de Léo Ortiz.