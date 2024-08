Real Madrid tropeça na estreia do Campeonato Espanhol

Após abrir 1 a 0 com Rodyrgo, campeões da Espanha e da Europa cedem empate, fora de casa, diante do Mallorca

O Real Madrid foi até Mallorca, neste domingo (18/8), para o seu jogo de estreia no Campeonato Espanhol 2024/25. E tropeçou. Afinal, apesar de sair na frente com um gol de Rodrygo no primeiro tempo, cedeu o empate na etapa final, de Muriqi. No fim das contas, mesmo com todas as suas estrelas, o Real ficou mesmo no 1 a 1.

No primeiro tempo, apesar de jogar em casa, o Mallorca teve estratégia bem defensiva, fechado e com ligações diretas quando atacava. Não era para menos, diante de um time que tem um quarteto ofensivo com Bellingham, Mbappé, Rodygo e Vini Jr. E foi numa troca de passes destes quatro que saiu o gol madridista aos 13 minutos. O lance em velocidade terminou com passe de calcanhar de Vini para Rodrygo limpar e bater para fazer 1 a 0.

Mesmo em vantagem, o Real seguiu rondando a área do time da casa, sempre com perigo. Mas o Mallorca tinha um mérito: buscava o empate em jogadas pelos flancos e assustava.