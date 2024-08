Rafael Paiva justifica escolha por Léo em escalação do Vasco

Ainda em coletiva de imprensa, técnico lamentou mais um empate do Cruzmaltino e pediu ''menos catimba'' em jogos da equipe

“A respeito do Léo, o Maicon ainda estava com resquício de alguma coisa que poderia ser algo mais grave. São decisões que a gente tem que tomar, a gente precisa ir encontrando sempre a dupla principal para jogar, mas vamos rodar os jogadores também. Acho que ela (dupla) ainda não existe, estamos testando. Essa rotatividade vai acontecer”, respondeu.

Questionado sobre a titularidade de Léo no empate com o Cuiabá , em 2 a 2, Rafael Paiva disse que é uma ”rotatividade que vai acontecer”. O técnico disse em coletiva de imprensa que decisões assim serão comuns, visto as questões físicas de jogadores.

“Em relação às substituições, é muito difícil substituir o Payet com um jogador à altura. Ele tem uma forma de jogar muito peculiar, é um jogador muito técnico, muito experiente que dificilmente perde a bola pressionado, que está ganhando cada vez mais ritmo. Ainda não consegue sustentar o jogo todo, mas está evoluindo no nível. Realmente é muito difícil de entrar um jogador com a mesma qualidade”, e concluiu:

“Claro que vamos sempre tentar potencializar os jogadores que a gente tem. Os jovens jogadores têm muito talento, falta um pouquinho de experiência em alguns momentos. Queremos dar experiência vencendo os jogos, ganhando. Isso acelera o desenvolvimento deles”.

Situação do Vasco no Brasileirão

Com o empate em 2 a 2 com o Criciúma, o Vasco chegou à décima colocação com 28 pontos – um a menos em relação ao Athletico, nono. O próximo compromisso envolve justamente o Rubro-Negro, na próxima segunda-feira (26), às 21h, em São Januário.